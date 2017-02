Tunisia respinge critiche Merkel sul ritorno dei migranti

Berlino, 14 feb. (askanews) - Il primo ministro della Tunisia ha respinto le critiche della Germania, che ha accusato il Paese di bloccare il ritorno dei migranti dei quali è respinta la richiesta di asilo, compreso quello del principale sospettato nell'attentato di Berlino. Una puntualizzazione arrivata ad alcune ore dal colloquio previsto con il cancelliere tedesco Angela Merkel.

Il leader tedesco, secondo quanto trapelato, dovrebbe invitare Youssef Chahed ad accelerare i rimpatri dei tunisini, un argomento che ha scalato posizioni nell'agenda dall'attentato contro un mercatino di Natale a Berlino, lo scorso dicembre.

L'attacco di matrice jihadista, costato la vita a dodici persone, è stato attribuito ad Anis Amri, un tunisino la cui richiesta d'asilo era stata bocciata sei mesi prima, ma che non era stato possibile espellere per le lungaggini burocratiche della Tunisia. Amri fu successivamente ucciso dalla polizia italiana, durante un controllo casuale, a Sesto San Giovanni.

Chahed ha rispedito al mittente ogni critica. "C'è una cosa che devo dire molto chiaramente: le autorità tunisine non hanno commesso alcun errore", ha dichiarato Chahed al quotidiano tedesco Bild. "Anis Amri non era un terrorista quando ha lasciato la Tunisia nel 2011, non c'erano segnali che fosse stato radicalizzato. Anche riguardo ai documenti di identità, le autorità tunisine hanno agito correttamente. Restiamo sempre in stesso contratto con la Germania", ha aggiunto.