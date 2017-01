Trump verso nomina genero a consigliere senior della Casa Bianca

New York, 9 gen. (askanews) - Donald Trump è pronto a nominare il marito di sua figlia Ivanka, Jared Kushner, come consigliere senior alla Casa Bianca. Come scrive Nbc la conferma è arrivata direttamente dal team di transizione del presidente eletto e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani. Crescono così le preoccupazioni per i possibili conflitti di interessi dei membri della futura amministrazione Trump. Kushner è un immobiliarista e ha diversi affari in corso, tra i quali uno ancora in fase di definizione in Cina. Il New York Times sottolinea poi come la scelta di nominare il genero potrebbe violare la anti-nepotism law del 1967, secondo cui qualsiasi rappresentante eletto americano non può nominare o dare lavoro a un parente.