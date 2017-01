Washington, 18 gen. (askanews) - Non lo fa per piacere, ma per necessità. Così Donald Trump, in un'intervista a "Fox & Friends" spiega il suo interventismo, senza precedenti per un capo di Stato, sulle piattaforme social, in particolare su Twitter. "Non mi piace twittare", ha dichiarato Trump, "ho altre cose da fare. Ma i media sono molto disonesti, la stampa è molto disonesta. Ed è l'unico modo col quale io possa contrattaccare", ha detto il presidente americano eletto, come si può leggere in alcuni stralci anticipati dell'intervista, rilasciata nella tarda serata di ieri.

Dopo la sua vittoria alle elezioni di novembre, il Presidente repubblicano è intervenuto quasi quotidianamente su Twitter per fare annunci a 360 gradi, dalla politica estera fino ad attacchi contro avversari politici.

Alla domanda se avrebbe continuato ad usarlo come presidente, Trump ha risposto: "Sì".

Nell'intervista a Fox, il miliardario ha ripreso la polemica con John Lewis, parlamentare democratico icona della battaglia per i diritti civili negli Usa, che assieme ad altri membri del Congresso ha deciso di disertare la cerimonia di inaugurazione di Trump. "Visto che ci sono anche altre persone che non parteciperanno, va bene, perché abbiamo così tanto bisogno di posti a sedere", ha commentato ironicamente, "spero che mi diano i loro biglietti".

Anche altre celebrità hanno deciso di boicottare l'insediamento, ma Trump ha minimizzato la questione: "Molte delle celebrità che hanno detto di non venire, non sono mai state invitate. Non voglio celebrità, voglio la gente...". (con fonte afp)