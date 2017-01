Trump su Twitter sbaglia Ivanka, ignara signora inondata di tweet

Roma, 17 gen. (askanews) - Una donna di Brighton, in Gran Bretagna, al suo risveglio stamane ha trovato il caos sul suo account Twitter dopo essere stata scambiata da Donald Trump per sua figlia. Il presidente eletto Usa ieri in tarda serata ha rilanciato un tweet dell'utente Lawrence Goodstein, di Seekonk, Massachusetts, che descriveva la figlia Ivanka come "una donna di grande carattere e classe". Ma Goodstein ha sbagliato, indicando nel suo tweet @Ivanka, e non @IvankaTrump: non un gran danno alla luce dei circa 160 follower dell'autore . Ma il tutto è sfuggito di mano quando Trump l'ha ritwittato ai suoi oltre 20 milioni di follower.

Il presidente eletto ha inoltrato le sue lodi a Ivanka Majic, dipendente del comune di Brighton, nel sud dell'Inghilterra, con poco più di 2.800 seguaci. "Ivanka Majic di Brighton, Inghilterra, è una donna meravigliosa. Avete ragione" ha replicato Mark Pygas, che scrive per il sito di entertainment e news Distractify, a Trump e Goodstein. "Ma non menzionatela". E ha aggiunto "Voglio dire, starà tentando di dormire e il suo telefono è impazzito, ma è una storia meravigliosa". Finora Trump non ha cancellato il suo tweet nè ammesso il suo errore, mentre Goodstein ha reso il suo account privato. Il messaggio di Trump ha avuto migliaia di repliche, la maggior parte della quali include la malcapitata @Ivanka. Il Guardian ha tentato senza successo finora di contattare la signora Majic, ricercatrice presso il comune di Brighton and Hove.