Trump su Twitter di nuovo all'attacco dell'intelligence Usa

Roma, 4 gen. (askanews) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco all'intelligence americana, sostenendo che avrebbe rinviato di vari giorni un briefing sulle interferenze degli hacker russi nelle elezioni presidenziali 2016, che avevano l'apparente obiettivo di favorire miliardario. "Forse serviva più tempo per costruire un caso. Molto strano!" ha twittato Trump.

Fonti dell'intelligence hanno però spiegato che non c'è alcun ritardo. Un funzionario ha dichiarato al Washington Post che il briefing sulle attività della Russia nelle elezioni Usa è previsto per venerdì prossimo, mentre ieri il presidente eletto ha ricevuto un briefing periodico di intelligence. "E' possibile che il suo team abbia fatto confusione con l'agenda e che il briefing di ieri non abbia soddisfatto le sue aspettative" ha detto il funzionario. Ma il briefing sull'hackeraggio russo nelle elezioni era previsto per venerdì prossimo, una data fissata già da vari giorni, ha aggiunto.