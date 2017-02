Trump su muslim ban: non potevamo scriverlo in modo più preciso

New York, 8 feb. (askanews) - "L'ordine esecutivo non poteva essere scritto in modo più preciso". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando davanti all'associazione nazionale degli sceriffi. Trump ha aggiunto che la sicurezza degli Stati Uniti "è a rischio" e che "il divieto di immigrazione è un arma necessaria" per la polizia.

Nei prossimi giorni un tribunale d'Appello deciderà se ripristinare lo stop agli ingressi voluto da Trump per i cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana: Iran, Iraq, Yemen, Somalia, Sudan, Libia e Siria. Un tribunale federale nel fine settimana ha bloccato l'ordine esecutivo del presidente, dando ai cittadini dei sette Paesi la possibilità di continuare ad entrare negli Stati Uniti.