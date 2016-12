Trump: strage a Berlino è un attacco a umanità, bisogna fermarlo

New York, 21 dic. (askanews) - L'attentato terroristico che lunedì ha colpito un mercatino natalizio a Berlino è un "attacco all'unanimità che deve essere fermato". Lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai giornalisti a Palm Beach, in Florida, dove si trova per le festività natalizie. Il tir lanciato contro la folla confluita attorno alle bancarelle del mercato di Natale ha fatto almeno 12 morti e quasi 50 feriti.