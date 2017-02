Trump sl divieto migranti: se non vinceremo, non avremo sicurezza

New York, 8 feb. (askanews) - "Se gli Stati Uniti non vinceranno questo caso come ovviamente dovrebbero, non potremo mai avere la tranquillità e la sicurezza di cui abbiamo diritto. Politica!". Questo il primo tweet di giornata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incentrato sull'ordine esecutivo che vieta l'ingresso temporaneo nel Paese ai rifugiati e ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana, ovvero Iran, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Somalia e Sudan. La Corte d'Appello di San Francisco si pronuncerà nei prossimi giorni sulla sospensione del divieto sancita da un giudice federale.