Trump si vanta dell'annuncio Ford, il Ceo dà fiducia a presidente

Gruppo auto non costruirà fabbrica in Messico

New York, 3 gen. (askanews) - Come suo solito, Donald Trump si è preso il merito delle scelte fatte dalla Corporate America. Come fatto in passato con Carrier o con Sprint, il presidente eletto si vanta dell'annuncio fatto oggi da Ford, secondo cui le sue scelte sono invece legate a "quello che è meglio" per l'azienda. L'amministratore delegato del gruppo automobilistico Usa tuttavia ha espresso un voto di fiducia nei confronti della nuova amministrazione che si insedierà alla Casa Bianca a partire dal 20 gennaio prossimo.

Ford ha deciso di cancellare i suoi piani in Messico, dove avrebbe dovuto costruire una fabbrica per un costo di 1,6 miliardi di dollari, scegliendo invece di investire 700 milioni di dollari in uno stabilimento già esistente in Michigan, negli Stati Uniti, dove verranno creati 700 posti di lavoro.

Trump ha subito commentato su Twitter dicendo che una tale mossa è la conseguenza delle sue "politiche". Tra di esse, come indicato in un altro tweet indirizzato a General Motors, c'è la minaccia di tariffe sulle auto prodotte in Messico e importate in Usa. Secondo Mark Fields, numero uno di Ford, prevarranno le "politiche giuste" e secondo lui esse non comprendono tariffe pensate per penalizzare i gruppi che spostano la produzione all'estero per trarre vantaggio da una manodopera a basso costo.

"Ogni anno guardiamo alla nostra capacità e alle stime per la domanda ed è diventato molto chiaro che non avevamo bisogno di questa fabbrica e che possiamo usarne una esistente in Messico", ha detto Fields alla Cnbc. Il Ceo è incoraggiato dalle politiche "pro crescita" di Trump, che teoricamente dovrebbe tagliare le tasse e optare per una deregulation a favore del settore manifatturiero americano.