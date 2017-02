Trump senza auricolari con Abe, stampa in sala: sa il giapponese?

Roma, 10 feb. (askanews) - "Il presidente Trump non sembra che indossi le cuffie per la traduzione durante il discorso del premier Abe. Un attimo, POTUS (acronimo per Presidente degli Stati uniti) parla giapponese?". E' il tweet lanciato dal corripondente della Nbc News Peter Alexander che assiste alla conferenza stampa.

La cosa non è passata inosservata ad altri in sala e anche ad internauti che seguono la conferenza stampa congiunta con il premier nipponico Shinzo Abe. La producer di Nbc, Monica Alba, anche lei in sala twitta: "Il presidente Trump e il premier Shinzo Abe nella East Room. Trump non sembra che indossi le cuffie per la traduzione giapponese".

Sempre Alexander posta una foto del set di cuffie in dotazione e che "i consiglieri di Trump indossano, ma non il presidente". Infine un tweet in cui il giornalista nota un cambiamento: "Dopo aver ascoltato il lungo discorso iniziale del premier Abe in giapponese, Trump adesso sta usando le cuffie per la traduzione".