Trump rispetta il "killer" Putin, "bene se ci aiuta contro Isis"

Washington, 6 feb. (askanews) - Ancora una volta il presidente americano Donald Trump ha preso le difese davanti al pubblico americano del collega russo Vladimir Putin, a dispetto delle richieste di molti parlamentari repubblicani di prendere le distanze dal Cremlino.

In un'intervista diffusa su Fox News subito prima dell'inizio dell'attesissima finale del Super Bowl, il nuovo capo della Casa Bianca ha ribadito di voler avviare un nuovo corso nei rapporti diplomatici con Mosca. "Lo rispetto", ha detto in riferimento a Putin, "anche se questo non vuol dire che andrò d'accordo con lui".

Putin "è un leader del suo Paese e credo che sia meglio capirsi con la Russia piuttosto che l'inverso". E a un giornalista che obiettava che Putin era un "killer", Donald Trump ha invitato l'America a farsi un esame di coscienza: "Ci sono molti assassini. O pensate che il nostro Paese sia così innocente?", ha chiesto retoricamente, senza approfondire il suo pensiero.

Poi il Presidente americano ha chiarito in quale settore vorrebbe approfondire le relazioni con la Russia: "Se la Russia ci aiuterà nella lotta contro lo Stato islamico (...) e contro il terrorismo islamico nel mondo, questa sarebbe una buona cosa".

(con fonte afp)