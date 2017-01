New York, 25 gen. (askanews) - Donald Trump è tornato a ripetere che con lui alla presidenza americana, gli Stati Uniti "riprenderanno il controllo dei propri confini" con "l'amico" Messico, nazione con cui ha detto di volere "migliorare la sicurezza".

Il 45esimo Commander in chief, che ha parlato dal Dipartimento per la Sicurezza interna, è sembrato volere attenuare i toni nei confronti della nazione dell'America Centrale dicendo di provare "ammirazione per il popolo messicano". Ma le sue parole sono arrivate nel giorno in cui Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui di fatto dà il via libera alla "costruzione immediata del muro" lungo il confine tra Usa e Messico; su questo ha spiegato che si coordinerà con il dipartimento per la Sicurezza interna guidato da John Kelly.