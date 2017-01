Roma, 25 gen. (askanews) - Donald Trump ha postato su Twitter una foto del giorno del suo giuramento da 45esimo presidente degli Stati Uniti, su cui però è scritta la data sbagliata: 21 gennaio, invece di 20 gennaio. Ieri sera Trump ha pubblicato l'immagine della folla a Washington, con tanto di ringraziamento al fotografo, che potrebbe avere commesso l'errore utilizzando in sovraimpressione la stessa scritta (e la vera data) stampata dell'inaugurazione dei Barack Obama, il 21 gennaio nel 2013. Il 21 gennaio di quest'anno sarà ricordato invece per le proteste e in particolare l'oceanica marcia delle donne contro Donald Trump.