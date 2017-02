Trump: prossima settimana nuovo ordine esecutivo su immigrazione

Così il presidente americano in conferenza stampa

New York, 16 feb. (askanews) - "La prossima settimana faremo un nuovo ordine esecutivo molto esauriente per proteggere la nostra gente". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa dalla Casa Bianca, confermando la sua intenzione di riscrivere l'ordine sull'immigrazione che è stato bloccato da una corte d'Appello. L'ordine esecutivo di Trump prevedeva il divieto di ingresso per tre mesi negli Stati Uniti dei cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana.