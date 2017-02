Trump promette un "aumento storico" per le spese militari Usa

New York, 27 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso "un aumento storico" delle spese per la Difesa, nel prossimo budget federale, le cui priorità dovrebbero essere annunciate in giornata. "Questo budget rispetta la mia promessa di proteggere gli americani" ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.

Secondo Trump, gli aumenti saranno possibili grazie ai risparmi da altri settori; poi, ha detto che il budget sarà incentrato sulla sicurezza nazionale e pubblica.