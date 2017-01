Trump presidente con popolarità ai minimi, ma americani ottimisti

New York, 17 gen. (askanews) - Donald Trump giurerà venerdì da 45esimo presidente degli Stati Uniti, partendo da un livello di popolarità molto basso, come non si vedeva da almeno quattro decenni, secondo il Washington Post, ma la maggioranza degli americani ha espresso ottimismo sul fatto che riuscirà a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale sulla crescita dell'economia e sulla lotta contro il terrorismo, secondo il sondaggio condotto dal quotidiano e da Abc News.

Il miliardario di New York è visto in modo sfavorevole dal 54% degli intervistati: tornando indietro fino al 1977, l'unico ad avvicinarsi appena a tale percentuale è stato George W. Bush nel 2001 (36%). Solo il 40% approva il modo in cui Trump ha gestito la transizione presidenziale, in considerazione soprattutto della sua risposta alla presunta intrusione russa nelle elezioni presidenziali.

Il 61% degli intervistati, comunque, crede che Trump farà un "eccellente o un buon lavoro" per l'economia, il 59% per la creazione di posti di lavoro e il 56% per contrastare la minaccia terroristica. Solo il 37% crede invece che possa farlo sui temi di particolare preoccupazione per le donne e il 40% che ci riesca a proposito dei rapporti interrazziali. Il sondaggio è stato condotto su 1.005 adulti e il margine di errore è del 3,5 per cento.