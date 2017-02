Trump potrebbe togliere Bannon da consiglio sicurezza nazionale

New York, 22 feb. (askanews) - Donald Trump, si sa, cambia idea in modo repentino. Adesso sembra che possa addirittura considerare di fare a meno di Steve Bannon al consiglio per la sicurezza nazionale.

Secondo il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, se il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale (il generale H. R. McMaster) dovesse chiederlo, Trump sarebbe disposto a eliminare Bannon dalla consiglio, lasciandogli invece il ruolo di capo stratega alla Casa Bianca.

Una richiesta di questa portata, "sarebbe presa in seria considerazione" da Donald Trump, ha detto Spicer. Il portavoce tuttavia non ha dato altri dettagli sulla questione e non è chiaro se McMaster abbia in programma di fare cambiamenti nel gruppo.

Il mese scorso Trump ha deciso, con una scelta inusuale, di inserire nel National Security Council il guru dell'alt-right Bannon, considerato uno degli uomini centrali nella vittoria del miliardario alle presidenziali.

La mossa aveva fatto arrivare le critiche dei repubblicani e dei democratici: temono che l'arrivo di Bannon nel consiglio per la sicurezza nazionale possa politicizzare le decisioni sulla sicurezza nazionale. A sollevare il problema è stato un gruppo di cinque parlamentari democratici della Camera, sostenendo che si tratta di una scelta "pericolosa" per gli Stati Uniti.