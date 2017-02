Trump potrebbe diventare padrone di casa del Pentagono

Roma, 8 feb. (askanews) - Il Pentagono potrebbe affittare dello spazio alla Trump Tower, a New York, ritrovandosi ad avere come padrone di casa il presidente degli Stati uniti Donald Trump. Lo scrive il New York Times, sollevando la questione del conflitto d'interesse.

Trump trascorre parte delle sue giornate nella sua residenza newyorchese e, quindi, per il Dipartimento alla Difesa potrebbe essere necessario avere degli spazi a supporto del presidente e del suo staff.

"Per svolgere la sua funzione ufficiale, il Dipartimento alla Difesa sta lavorando attraverso gli opportuni canali e in accordo con tutte le norme applicabili per acquisire uno spazio limitato nella Trump Tower", ha comunicato il tenente colonello JB Brindle, un portavoce del Pentagono.

Alla Trump Tower vivono la First Lady Melania e il figlio più piccolo di Trump, Barron.

La creazione di spazi di questo tipo non è una novità. Anche per Barack Obama si era resa necessaria a Chicago. Quello che sottolinea il NYT è che, però, in questo caso soldi pubblici andrebbero a finire direttamente nelle aziende commerciali del presidente Trump.