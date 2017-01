Trump potrebbe avere primo summit con Putin in Islanda

Roma, 15 gen. (askanews) - Il presidente eletto degli Stati uniti Donald Trump prevede d'incontrare il presidente russo Vladimir Putin in un summit in Islanda da qui a qualche settimana, per il suo primo viaggio all'estero. Lo sostiene oggi il Sunday Times.

Trump intende riaprire le relazioni tra Washington e Mosca in questo primo incontro, ha scritto il giornale che ha usato fonti britanniche vicine al dossier.

L'incontro con il presidente russo potrebbe aver luogo in Islanda, un paese associato al disgelo delle relazioni Usa-Urss a causa del summit di Reykjavik del 1986 tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov.

Trump, la cui cerimonia d'investitura avrà luogo il 20 gennaio, comincerà a lavorare su un accordo per limitare le armi nucleari, secondo il Sunday Times. Mosca sarebbe favorevole ao sumit, prosegue il quotidiano.

Il governo islandese ha indicato di non essere al corrente di tale progetto, ma che sarbebe pronto ad accogliere un incontro che migliori le relazioni tra Russia e Stati uniti.

Trump non ha nascosto la sua ammirazione per Putin già durante la campagna elettorale. I servizi segreti americani, dal canto loro, hanno accusato Mosca di aver interferito nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre scorso per favorire il miliardario.

(Fonte Afp)