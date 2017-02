Trump: non sono contro la stampa, ma i media che fanno fake news

New York, 24 feb. (askanews) - "I media hanno male interpretato quello che ho detto. Non ho detto che sono contro i media contro la stampa, ma che sono contro le notizie false e contro media che le producono. Sono persone disoneste e devono citare le fonti e le persone che gli dicono le cose. I media non dovrebbero potere usare fonti anonime". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del suo intervento alla Conservative Political Action Conference, la conferenza politica organizzata dagli attivisti conservatori statunitensi una volta all'anno, in corso in questi giorni al National Harbor, in Maryland, non lontano dalla capitale Washington Dc.

"Ho detto che i media sono il nemico e lo sono, sono nemici del popolo", ha concluso Donald Trump, in un nuovo attacco alla stampa che segue quello lunghissimo di settimana scorsa, in cui aveva attaccato i media nel corso di una conferenza stampa dalla Casa Bianca.