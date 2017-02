Trump: non ho nulla in Russia, non ho prestiti, non ho affari

New York, 16 feb. (askanews) - "Non possiedo nulla in Russia, Non ho prestiti in Russia. Non ho affari in Russia". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato la nomina a segretario al Lavoro di Alexander Acosta, visti i continui attacchi della stampa, che continua a indagare sui suoi presunti legami con Mosca.

A proposito della telefonata con l'ambasciatore russo dell'ormai ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, Trump ha detto che il generale in pensione ha semplicemente "fatto il suo lavoro".