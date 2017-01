Trump: Messico ci tratti con rispetto, sennò incontro inutile

New York, 26 gen. (askanews) - Donald Trump chiede al Messico di trattare gli Usa "con rispetto" altrimenti un incontro con il suo leader "sarebbe privo di frutti". Partecipando al ritiro dei repubblicani al Congresso a Philadelphia (Pennsylvania), il presidente americano ha insinuato che ha deciso "con" il presidente messicano Enrique Pena Nieto la cancellazione della visita di quest'ultimo in Usa. L'annuncio tuttavia è arrivato da Città del Messico.

L'appuntamento era previsto martedì prossimo; questa mattina Trump aveva minacciato di annullare l'incontro se il Messico non dava la sua disponibilità a pagare per il muro che lui vuole costruire. Pena Nieto tuttavia non ha intenzione di versare alcun peso, motivo per cui ha deciso di non vedere il nuovo leader Usa.