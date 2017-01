Trump mente: Obama non aveva impedito ingresso rifugiati iracheni

New York, 31 gen. (askanews) - Donald Trump ha mentito quando domenica 29 gennaio, dopo due giorni di caos negli aeroporti, ha tirato in ballo il suo predecessore per difendere il senso dell'ordine esecutivo firmato il venerdì precedente e che ha fatto scattare la sospensione temporanea dell'ingresso in Usa di rifugiati e cittadini di sette nazioni prevalentemente musulmane.

Stando a una sua dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, Trump aveva detto che Barack Obama "aveva vietato il rilascio di visti per i rifugiati iracheni per sei mesi nel 2011. I sette Paesi elencati nell'ordine esecutivo sono gli stessi già identificati dall'amministrazione Obama come focolai di terrorismo".

E' Jon Finer, ex funzionario dell'amministrazione Obama, a spiegare che Trump non ha detto il vero. Dalle pagine di Foreign Policy, Finer ha elencato cinque differenze "enormi" tra l'ordine esecutivo voluto dal 45esimo presidente Usa e quello del suo predecessore.

La prima: la misura voluta da Obama era decisamente più ristretta. Nel 2011 la sua amministrazione aveva condotto un'analisi delle procedure di ammissione dei cittadini di un solo Paese (l'Iraq) e successivamente soltanto di rifugiati e persone che intendevano fare richiesta di un visto speciale (SIV) creato dal Congresso per aiutare gli iracheni (e poi anche gli afgani) che avevano fornito aiuto agli Usa sul campo nelle guerre in quei territori. L'ordine esecutivo di Trump invece chiama in causa Libia, Siria, Sudan, Yemen, Iran, Iraq e Somalia e teoricamente ogni categoria di immigrato fatta eccezione per i diplomatici.

La seconda: quello di Obama non era un divieto all'ingresso in Usa Il 44esimo presidente non aveva impedito, come sostenuto da Trump, l'ingresso di rifugiati iracheni in Usa per sei mesi. Finer ha fatto notare che il flusso di quei rifugiati rallentò significativamente ma il loro arrivo in America non si fermò mai. "Non ci fu un solo mese in cui nessun iracheno è arrivato qui", ha scritto l'esperto su Foreign Policy. Ci saranno anche stati rallentamenti ma nessuno stop, dunque.

La terza: Obama reagì a una specifica minaccia L'analisi voluta da Obama nel 2011 fu la risposta all'arresto, nel maggio di quell'anno, di due rifugiati iracheni nello Stato del Kentucky: nel gennaio 2013 furono condannati all'ergastolo in un caso e a 40 anni di carcere nell'altro per avere ammesso di avere usato esplosivi artigianali contro soldati Usa in Iraq e di avere tentato l'invio di armi e denaro ad al-Qaeda nella loro nazione di origine. Quelli "furono gli unici due arresti legati al terrorismo sui circa 130.000 rifugiati e possessori del visto SIV che furono ammessi in Usa", spiega l'ex funzionario dell'amministrazione Obama facendo notare che fino ad ora Trump non ha ancora fornito alcuna informazione d'intelligence che giustifichi il suo ordine "draconiano".

La quarta: la misura di Obama fu eseguita in modo ordinato L'analisi delle procedure di ammissione dei cittadini iracheni voluta da Obama avvenne coinvolgendo funzionari di tutti i dipartimenti e agenzie rilivanti. L'ordine esecutivo di Trump invece sembra sia stato messo a punto nella Casa Bianca e presentato a chi di dovere per la sua implementazione a fatto compiuto. "Questa non è soltanto una pratica cattiva; ha provocato confusione e caos" anche tra il personale che negli aeroporti non sapeva se poteva ammettere le persone in possesso di Green Card provenienti dai sette Paesi presi di mira da Trump (domenica arrivato un chiarimento dal Capo di gabinetto, che ha detto che il loro ingresso è lecito).

La quinta: i controlli agli ingressi sono già stringenti L'analisi ordinata da Obama era pensata per migliorare i controlli già stringenti a cui erano sottoposti i rifugiati e chi aspirava ad avere il visto speciale SIV. Finer ha sostenuto che quelle procedure implicano tempi di attesa di 18-24 mesi per molti rifugiati iracheni e siriani, sono tutt'ora in vigore e sono state costantemente riviste negli anni. "L'amministrazione di Trump sta quindi affrontando un problema che è stato ed è continuamente affrontato", ha scritto l'esperto.

Insomma, come Trump, anche Obama aveva messo la sicurezza della sua nazione al primo posto. Ma mantenendo fede ai valori americani di cui molte aziende americane, dalla Silicon Valley a Wall Street passando per Detroit, hanno chiesto il rispetto.