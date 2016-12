Trump: l'arsenale nucleare Usa deve essere "fortemente" ampliato

New York, 22 dic. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump sostiene che l'arsenale nucleare degli Stati Uniti vada ampliato, parole che rappresentano una inversione di rotta rispetto a decenni di riduzione promossa anche dal suo predecessore Barack Obama, che in un discorso famoso tenuto a Praga nel 2009 invitò all'eliminazione delle armi nucleari. Forse sono in risposta a quelle usate dal presidente russo Vladimir Putin, che a sua volta ore prima aveva detto di volere rafforzare l'arsenale a disposizione di Mosca.

"Gli Stati Uniti devono fortemente rafforzare e ampliare la propria capacità nucleare finché il mondo non mostrerà buon senso sul nucleare", ha scritto su Twitter senza spiegare esattamente cosa intenda.

Il leader al Cremlino aveva detto che "dobbiamo migliorare la capacità di combattimento di forze nucleari strategiche, principalmente rafforzando i missili affinché possano penetrare i sistemi missilistici di difesa esistenti e futuri".