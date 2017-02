Trump incontenibile nei colloqui internazionali: sempre fuori tema

Roma, 9 feb. (askanews) - I colloqui telefonici di Donald Trump con i leader internazionali sono il nuovo rompicapo della segreteria di Stato, perchè il presidente "divaga", esce dall'argomento, "si fissa" sugli argomenti che gli stanno più a cuore, indipendentemente dai temi importanti per chi sta dall'altra parte della cornetta. E in fin dei conti la conversazione va bene se si finisce a parlare di qualcosa di meno rilevante, ma che va a genio all'inquilino della Casa Bianca.

Questo il quadro - disperante per gli addetti ai lavori - descritto da un funzionario governativo a Politico. Il problema è emerso con grande chiarezza durante una recente telefonata con il presidente francese Francois Hollande: Trump, ha riferito la fonte, cambiava tema, si fissava sulle sue convinzioni riguardo Cina e Nato, sul fatto che quest'ultima e altre organizzazioni internazionali sono uno spreco per gi Usa. "E' stata una conversazione difficile, perchè lui parla come se stesse facendo un discorso in pubblico", ovvero non tiene in considerazione che sta parlando con una persona in particolare. "Si esprime attraverso slogan e la conversazione non è stata particolarmente ben gestita".

Dopo il colloquio con Hollande, è stato emesso un comunicato in cui il presidente americano "ha ribadito l'impegno Usa nell'ambito Nato e ha sottolineato come sia importante che tutti gli alleati Nato condividano il fardello della spesa per la difesa. Una versione in parte contestata da altre fonti dell'amministrazione Usa.

L'atteggiamento poco protocollare e molto improvvisato potrebbe spiegare in parte perchè Trump con il presidente messicano Enrique Peña Nieto è arrivato a minacciare di mandare l'esercito contro "i cattivi hombres", particolare peraltro negato da entrambe le parti. E certo lascia intuire perchè ha finito per sbattere il telefono in faccia al premier australiano Malcolm Turnbull che non voleva saperne di rivedere un accordo per inviare negli Usa migranti dai centri di detenzione australiani.

A volte, però, i colloqui vanno bene. Ad esempio c'è stato feeling con il premier della Nuova Zelanda Bill English , pare perchè questo lo ha ringraziato per aver trovato tempo di parlare durante il Super Bowl e, soprattutto, perchè la conversazione è finita a discutere di golf.

A Trump è piaciuto anche il presidente ceco Milos Zeman, veterano delle dichiarazioni spiazzanti. Alla fine della telefonata con il collega da Praga, Trump l'avrebbe salutato dicendo: sei il mio tipo.