Washington, 20 gen. (askanews) - Donald Trump, che oggi giura da 45esimo presidente degli Stati Uniti, è arrivato alla chiesa episcopale di Saint John per una cerimonia privata che è il primo atto della sua giornata di insediamento. E di prima mattina a Washington sono iniziate anche le proteste, che in diversi punti della capitale dureranno per tutto il giorno: un gruppo di circa 100 manifestanti ha bloccato un punto dei controlli di sicurezza sulla 19esima e sulla E Street. (con fonte afp)