Trump: i media creano storie false, inopportuno andare a loro cena

New York, 28 feb. (askanews) - "Creano storie false, con fonti finte, che non esistono. Per questo ho pensato fosse inappropriato andare alla cena [...] Ho grande rispetto per la stampa e i giornalisti. Ma ho pensato fosse meglio fare così. Non significa che non andrò il prossimo anno". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato da 'Fox & Friends'. Trump ha deciso di non partecipare alla cena annuale organizzata dall'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, prevista il 29 aprile, a cui nessun presidente è mai mancato.