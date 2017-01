Trump: forse report contro di me diffuso dall'intelligence Usa

New York, 11 gen. (askanews) - "Una cosa del genere non dovrebbe mai essere scritta o pubblicata. Alcuni giornalisti non mi hanno trattato bene, ma in questo caso sono andati contro queste notizie false. Vorrei fare i complimenti ai giornalisti in sala, ho grande rispetto per la libertà di stampa". Lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la conferenza stampa organizzata all'interno della Trump Tower, a New York, parlando del dossier pubblicato da BuzzFeed sui suoi presunti legami con la Russia. Trump ha detto che forse quelle informazioni "sono state fornite dall'intelligence".

Il presidente eletto ha poi detto che terrà conferenze stampa quasi giornalmente. "Sarà bello essere con voi" ha detto rivolgendosi ai giornalisti, con cui non ha certo avuto un buon rapporto, finora.