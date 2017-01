New York, 24 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato gli ordini esecutivi che danno il via libera alla costruzione di due controversi oleodotti, il Keystone XL e il Dakota Access Pipeline; lo riferiscono i media statunitensi.

Il Keystone XL era stato bocciato dalla precedente amministrazione Obama dopo un lungo dibattito, mentre la costruzione del Dakota Acess Pipeline è stata bloccata recentemente a causa delle proteste dei nativi americani che vivono in North Dakota. Contro i due oleodotti si sono schierati gli ambientalisti, mentre i favorevoli alla loro costruzione esaltano la creazione di posti di lavoro e i tagli ai costi energetici garantiti, secondo loro, dai due progetti. In campagna elettorale, Trump si era schierato a favore dei due progetti.

I due ordini esecutivi non concedono i permessi finali per la costruzione degli oleodotti, ma costituiscono un importante passo avanti verso l'approvazione, ha riferito una fonte di The Hill.