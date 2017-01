New York, 23 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per ritirare il Paese dalla Trans-Pacific Partnership (Tpp), l'accordo di libero scambio firmato da Barack Obama lo scorso anno con altri 11 Paesi del Pacifico, che il Congresso si era finora rifiutato di ratificare. Secondo i media americani, Trump darà inizio a negoziati commerciali con i singoli Stati che fanno parte della Tpp.

In campagna elettorale, Trump aveva promesso di far uscire subito gli Stati Uniti dalla Tpp, definita "un potenziale disastro per il nostro Paese". All'accordo, aveva lavorato per anni l'amministrazione Obama.