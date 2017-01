Trump: "errore catastrofico" di Merkel con accoglienza migranti

Berlino, 16 gen. (askanews) - Angela Merkel ha commesso un "errore catastrofico" aprendo le porte del suo Paese ai migranti. Lo ha affermato Donald Trump in un'intervista al tabloid Bild e al quotidiano britannico Times. "Credo che abbia fatto un errore catastrofico nel prendere tutti questi migranti illegali, prendere tutta questa gente da ovunque arrivasse", ha dichiarato il presidente americano eletto.

Le conseguenze di questa politica di accoglienza "si sono fatte sentire molto chiaramente", ha aggiunto Donald Trump con un'allusione all'attacco terroristico della vigilia di Natale a Berlino. Per il presidente Usa, Berlino avrebbe fatto meglio a creare delle zone di esclusione aerea in Siria piuttosto che accogliere i rifugiati.

Donald Trump ha anche accusato la Germania di dominare l'Unione europea. "Guardate l'Ue e vi ritrovate la Germania, è un grosso strumento per la Germania. E' la ragione per la quale credo che il Regno Unito abbia fatto bene ad uscirne", ha detto il presidente eletto. In ogni caso il miliardario americano ha detto di nutrire un "profondo rispetto" per la cancelliera tedesca "di gran lunga uno dei capi di governo più importanti". "La rispetto, l'apprezzo ma non la conosco, quindi non posso dire chi sosterrei" nel caso di elezioni politiche tedesche "nel caso dovessi sostenere qualcuno". (fonte afp)