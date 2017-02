Trump: distruggerò i limiti alle attività politiche delle Chiese

New York, 2 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di "distruggere totalmente" i limiti alle attività politiche imposti alle Chiese dall'emendamento Johnson. Servirà, però, il via libera del Congresso.

Le organizzazioni esentasse non possono per esempio appoggiare apertamente un candidato; se lo fanno, rischiano di perdere il loro status. Trump ne ha parlato nel corso della National Prayer Breakfast, la colazione di preghiera organizzata ogni anno a Washington. "La mia amministrazione difenderà la libertà di religione, che è un diritto" anche se in questo momento "nel mondo la libertà di religione è minacciata".