New York, 20 gen. (askanews) - "Cercheremo amicizia, ma lo faremo sapendo che è diritto di tutte le nazioni cercare di mettere al primo posto i propri interessi. Rafforzeremo le vecchie alleanze e ne creeremo di nuove. Riuniremo gli Stati contro il terrorismo dei musulmani radicali, che toglieremo dalla faccia della Terra". Così Donald Trump si è espresso, durante il suo discorso come nuovo presidente degli Stati Uniti.

"Riscopriremo la nostra lealtà verso il prossimo; non c'è spazio per il pregiudizio [...] Quando l'America è unita, non può essere fermata. Non ci deve essere paura, siamo protetti e saremo sempre protetti".