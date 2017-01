Trump contro il Messico: se non vuole pagare muro, niente summit

New York, 26 gen. (askanews) - "Gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale di 60 miliardi di dollari con il Messico. Fin dall'inizio, il Nafta è stata un accordo a senso unico, con un numero incredibile di aziende e posti di lavoro persi. Se il Messico non vuole pagare per il tanto necessario muro, sarebbe meglio allora cancellare l'imminente incontro". Così, su Twitter, si è appena espresso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che dovrebbe incontrare il presidente messicano, Enrique Pena Nieto, la prossima settimana. Nieto ha ribadito ieri che il Messico non pagherà per il muro al confine, come invece chiesto da Trump.