Trump contro Fbi: non riesce a fermare fuga di notizie ai media

New York, 24 feb. (askanews) - Nuovo attacco di Donald Trump su Twitter e Facebook. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti se l'è presa con l'Fbi, sostenendo che non è riuscito a bloccare la fuga di notizie sulla sicurezza nazionale, anche quelle interne all'agenzia, che poi sono finite su media americani. "L'Fbi è completamente incapace di fermare le talpe che si sono diffuse nel nostro governo per molto tempo", ha scritto Trump, aggiungendo: "Non riescono neppure a fermare le talpe all'interno della stessa Fbi. Informazioni classificate vengono date ai media e questo può avere un effetto devastante sulle scoperte americane ora".

I post di Trump arrivano dopo che la Cnn ha mandato in onda una storia su come l'Fbi non abbia ascoltato una richiesta della Casa Bianca: chiedeva all'agenzia di di negare pubblicamente i rapporti tra il team di Trump e le spie russe nel corso della campagna elettorale del 2016. Il rapporto della Cnn si basa su "una serie di anonimi funzionari americani a conoscenza dell'argomento". Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno detto a Cnn che la richiesta all'Fbi è stata fatta dopo che l'agenzia aveva indicato che il servizio del network di Atlanta non era accurato. Le agenzie di intelligence americane sostengono che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane per spingere i risultati in favore di Donald Trump.