Trump: con i miei Tweet mi difendo dai media, continuerò a farlo

Il presidente eletto: la stampa parla di me in modo così disonesto

Roma, 16 gen. (askanews) - Donald Trump non intende rinunciare a Twitter una volta insediato alla Casa Bianca. "Sarei per lasciare che la cosa si strutturi e lo terrei così com'è, @realDonaldTrump, perchè funziona", ha detto il presidente eletto riguardo il suo attuale account Twitter nell'intervista al tabloid tedesco Bild e al britannico Times, difendendo la sua iper-attività sulla piattaforma social con la necessità di contrastare gli ingiusti attacchi da parte della stampa tradizionale.

"Pensavo che avrei usato meno Twitter, ma la stampa parla di me in modo talmente disonesto, davvero così disonesto, che posso ricorrere a Twitter, e ora non sono 140 caratteri, sono 280, posso mandare a raffica, bing bing bing, e vengono ripresi appena i miei tweet sono pubblicati", ha spiegato.