Trump chiama Xi e cede sulla politica di "Una sola Cina": è distensione

New York, 10 feb. (askanews) - Si sono allentate, almeno per il momento, le tensioni sull'asse Washington-Pechino. Nella loro prima telefonata da quando è arrivato alla Casa Bianca nelle vesti di presidente Usa, Donald Trump ha promesso al presidente cinese Xi Jinping di rispettare la politica della "One China", 'Una sola Cina'; si tratta di quella adottata con Richard Nixon nel 1972 e ribadita nel 1979 quando l'allora Commander in chief Jimmy Carter ordinò la chiusura dell'ambasciata Usa a Taiwan: la rappresentanza di riferimento doveva essere - e lo è tuttora - solo quella a Pechino. L'impegno dimostrato da Trump su questo fronte costituiva per Xi una condizione imprescindibile per le relazioni tra le due super-potenze economiche mondiali.

La Casa Bianca ha definito "estremamente cordiale" la telefonata tra i due leader, avvenuta nella serata americana di ieri e che sembra premiare l'approccio attendista sposato dalla Cina: Pechino non aveva mai chiamato Washington da quando, il 20 gennaio scorso, Trump aveva preso le redini degli Stati Uniti da Barack Obama.

La tempistica della conversazione è servita forse anche per limitare le polemiche legate alla visita odierna alla Casa Bianca del premier giapponese Shinzo Abe, che si prepara a trascorrere il fine settimana nel resort di lusso della famiglia Trump a Palm Beach (Florida): Abe viaggerà a bordo dell'Air Force One, giocherà a golf con Trump e con lui cenerà quattro volte. Un trattamento non da poco per un leader straniero, il secondo ad essere ricevuto da Trump dopo il premier britannico Theresa May nsomma, la Cina è rincuorata dall'impegno di Trump verso la politica che riconosce l'esistenza di una sola Cina soltanto, nonostante l'indipendenza de facto di Taiwan anche se pare che le rassicurazioni da parte del presidente Usa siano state più concise rispetto a quelle dei suoi predecessori. La cosa non è comunque di poco conto visto l'incidente diplomatico esploso il due dicembre scorso quando Trump parlò al telefono con la presidentessa di Taiwan, Tsai Ying-wen. Nessun presidente eletto o in carica in Usa aveva mai parlato con il leader di Taiwan da quando la politica della "One China" fu adottata, anche se la relazione non ufficiale sull'asse Washington-Taipei è rimasta robusta. E nessuno aveva osato chiamare il leader in carica "presidente", come fatto invece da Trump, visto che i media cinesi usano l'espressione "leader della regione di Taiwan". Quella telefonata sollevò il dubbio che la rottura di ogni protocollo da parte di Trump fosse l'inizio dello smantellamento dell'approccio Usa alla "One China".

Le acque sembrano essersi calmate, stando anche a quanto riportato dai media cinesi. Secondo la tv statale CCTV, Xi e Trump vogliono "ampliare la cooperazione tra Usa e Cina" in campi che spaziano dal commercio alla scienza passando per energia, cultura e infrastrutture. Ora infatti che la telefonata tra Trump e Xi c'è stata, i due possono iniziare a lavorare su una agenda fitta di questioni, dagli scambi commerciali alla minaccia nucleare della Corea del Nord fino ad arrivare alle pretese territoriali della Cina stessa su una catena di isole artificiali costruite nel Mar Cinese Meridionale, una delle rotte più trafficate del trasporto marittimo. Il tutto senza dimenticare che soltanto il 31 gennaio scorso Trump aveva insinuato che la Cina manipola la sua valuta per avere vantaggi competitivi sui suoi partner commerciali. Intanto Taiwan spera che gli Usa continuino a sostenere lo sviluppo pacifico di relazioni e che la Cina sia aperta a discussioni sulle differenze tra Pechino e Taipei.