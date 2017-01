Trump celebra Martin Luther King: fu un grande uomo

Roma, 16 gen. (askanews) - Donald Trump, dopo l'attacco all'icona dei diritti civili John Lewis, corre ai ripari lodando Martin Luther King, che di Lewis fu guida e ispiratore. Il presidente eletto ha definito King "un grande uomo" in un tweet.

"Celebro il Martin Luther King Day e tutte le magnifiche cose per le quali ha combattuto. Onore a lui per essere stato il grande uomo che è stato!" ha scritto Trump.

Ieri Trump ha risposto in maniera piccata alla decisione di Lewis di non prendere parte alla cerimonia d'insediamento, condita dal giudizio dell'anziano parlamentare per il quale l'elezione del miliardario è stata "illegittima".

"Il parlamentare John Lewis dovrebbe dedicare più tempo a risolvere i problemi del suo distretto, che è in condizioni orribili e sta candendo in basso (per non parlare del fatto che è infestato dal crimine) piuttosto che lamentarsi falsamente del risultato elettorale", ha scritto. "Solo parole, parole, parole: nessuna azione o risultato. Triste!"

Lewis, 76 anni, è conosciuto per il suo impegno nel movimento per i diritti civili e ha marciato con King nella marcia del 1963 a Washington, quella ricordata per il discorso: "I Have a Dream". Il 7 marzo 1965 ha guidato la marcia a Selma, in Alabama, che culminò nel violento attacco delle forze dello stato in quello che è conosciuto come il "Bloody Sunday".