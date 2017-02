Trump cambia idea sull'Unione europea: "una cosa stupenda"

Roma, 24 feb. (askanews) - Donald Trump pare aver cambiato idea anche sull'Unione europea, descritta come "stupenda" in una intervista ieri, dopo i pesanti attacchi al disegno europeo lanciati nelle settimane scorse. "L'Ue, sono assolutamente favorevole - ha detto l'inquilino della Casa Bianca - credo che sia una cosa stupenda, se loro sono contenti. Se sono contenti, allora sono favorevole".

Dichiarazioni che appaiono come una netta inversione di rotta rispetto alle posizioni espresse in precedenza. In un'altra intervista a gennaio il presidente americano aveva liquidato l'Ue come "uno strumento al servizio della Germania" e aveva definito "intelligente" la decisione della Gran Bretagna di uscire dal gruppo europeo.

L'apparente svolta di Trump arriva dopo la missione europea del vicepresidente Mike Pence, tutta volta a rassicurare gli europei sulla volontà degli Stati Uniti di cooperare e di restare il pilastro della Nato, malgrado le richieste americane di una maggiore partecipazione degli alleati sul fronte dei finanziamenti.