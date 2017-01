Trump avverte Merkel su commercio: troppe Mercedes negli Usa

"Serve reciprocità, non vedo Chevrolet in Germania"

Roma, 16 gen. (askanews) - Nel commercio ci vuole "reciprocità" e nel settore delle automobili tra Germania e Stati Uniti "non può funzionare a senso unico": Donald Trump ha lanciato un avvertimento ai produttori automobilistici tedeschi, sostenendo - in un'intervista al tabloid Bild e al britannico Times - che sarà necessario "riequilibrare" i flussi commerciali con Berlino. "Se andate sulla Quinta strada vedete che tutti hanno una Mercedes Benz davanti a casa, non è così?", ha detto il presidente eletto, "il fatto è che non c'è reciprocità. Quante Chevrolet vedete in Germania? Poche, forse nessuna. E' una via a senso unico, deve funzionare da entrambe le parti".

Secondo Trump, con il suo ministro del Commercio, Wilbur Ross, ci saranno cambiamenti. "Tutto questo deve finire", ha avvertito Trump.