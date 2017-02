Trump: "Avremo le più grandi forze armate mai avute dagli Usa"

New York, 28 feb. (askanews) - "Spenderemo molti più soldi per le forze armate, non abbiamo altra scelta. Molte persone credono sia un'enorme quantità di denaro [...] Avremo le più grandi forze armate che abbiamo mai avuto prima che io finisca". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato questa mattina da 'Fox & Friends'; questa sera, il presidente parlerà al Congresso riunito in seduta comune.