Trump attacca Obama: c'è lui dietro le fughe di notizie e le proteste

New York, 28 feb. (askanews) - Donald Trump è convinto che dietro le proteste contro di lui ci sia Barack Obama e che sia "la gente" di Obama ad alimentare le continue fughe di notizie che stanno creando problemi alla nuova amministrazione.

Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha lanciato l'attacco senza precedenti al suo predecessore durante un'intervista a Fox News. "Credo che il presidente Obama sia dietro tutto ciò, perché la sua gente è certamente responsabile" ha detto durante un'intervista a Fox News. "È una cosa molto seria perché è davvero una brutta cosa in termini di sicurezza nazionale. Ma questa è la politica, probabilmente succederà ancora". Inoltre, ci sarebbe la mano di Obama anche dietro le proteste contro di lui. "Sì, credo ci sia lui dietro" le proteste - ha detto il capo della Casa Bianca - "Anche questa è la politica".

Il nuovo inquilino della Casa Bianca non ha dettagliato e non ha dato prove a sostegno delle sue accuse, ma i media americani ricordano che una organizzazione no profit creata nel 2012, la Obama's organizing for action, figura tra i gruppi che appoggiano le manifestazioni contro Trump.

Alle proteste che hanno accompagnato l'insediamento del nuovo presidente si è poi aggiunta la mobilitazione "in stile town hall": raduni locali durante i quali vengono contestate le politiche del presidente e del partito repubblicano. Trump ha già sostenuto, in uno dei suoi sfoghi via Twitter, che in molti casi queste "folle arrabbiate" sono in realtà piccoli eserciti che rispondono agli ordini di attivisti liberali. Insomma, "la gente" di Obama che oggi è tornata nel mirino.

Quanto alle fughe di notizie che tanti grattacapi stanno dando all'amministrazione Trump, il presidente ha preso le distanze dal suo portavoce, Sean Spicer, che avrebbe chiesto a tutti i membri dello staff di consegnare i loro telefonini in modo da passarli al setaccio, alla ricerca di informazioni passate alla stampa. "Spicer è una brava persona. Io mi sarei comportato diversamente. Avrei affrontato ognuno nel modo più appropriato. Ma Sean la gestisce a modo suo e per me va bene così".