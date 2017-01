Trump attacca John Lewis, icona dei diritti civili Usa

Roma, 15 gen. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump ha attaccato un'icona dell'impegno per i diritti civili, il parlamentare democratico John Lewis, il quale ha dichiarato di ritenere illegittima l'elezione del miliardario alla Casa bianca e aveva annunciato che non prenderà parte alla cerimonia d'insediamento del 20 gennaio.

Trump ha dedicato un attacco via Twitter all'anziano rappresentante dell'area di Atlanta, il quale venerdì ha annunciato la sua assenza alla cerimonia e, parlando alla Nbc, ha detto di non "ritenere questo presidente eletto come un presidente legittimo".

Trump ha risposto a modo suo via Twitter. "Il parlamentare John Lewis dovrebbe dedicare più tempo a risolvere i problemi del suo distretto, che è in condizioni orribili e sta candendo in basso (per non parlare del fatto che è infestato dal crimine) piuttosto che lamentarsi falsamente del risultato elettorale", ha scritto. "Solo parole, parole, parole: nessuna azione o risultato. Triste!"

Lewis, 76 anni, è conosciuto per il suo impegno nel movimento per i diritti civili e ha marciato con King nella marcia del 1963 a Washington, quella ricordata per il discorso: "I Have a Dream". Il 7 marzo 1965 ha guidato la marcia a Selma, in Alabama, che culminò nel violento attacco delle forze dello stato in quello che è conosciuto come il "Bloody Sunday".

Sono almeno 16 i rappresentanti democratici che hanno pubblicamente dichiarato che non prendeanno parte alla cerimonia d'insediamento al Campidoglio venerdì prossimo. Diversi di loro hanno esplicitamente indicato che la loro assenza è politicamente motivata.

Nell'intervista alla Nbc, Lewis ha citato l'interferenza russa nelle elezioni dell'8 novembre come la ragione per la quale non presenzierà all'inaugurazione presidenzialeper la prima volta da quando è entrato nel Congresso nel 1987. "Io penso che i russi abbiano contribuito all'elezione di quest'uomo. Hanno inoltre aiutato a distruggere la candidatura di Hillary Clinton", ha detto al network. "Non possiamo - ha aggiunto - essere a nostro agio con qualcuno che riteniamo sbagliato". (Fonte Afp)