Trump alla Casa Bianca, un primo mese tra caos e immobilismo

New York, 15 feb. (askanews) - Ordini esecutivi, polemiche, litigi, scandali, tribunali; infine, le dimissioni di Michael Flynn da consigliere per la sicurezza nazionale. Donald Trump non ha ancora festeggiato il primo mese da presidente degli Stati Uniti, eppure le cronache sono già piene di episodi che mettono in dubbio le sue capacità, e quelle dell'intera amministrazione, di essere all'altezza del compito.

Persino la tanto sbandierata efficienza nel mantenere subito le sue promesse elettorali, con una raffica di ordini esecutivi, si è rivelata uno spot pubblicitario, visto che in realtà si è trattato soprattutto di decreti 'di indirizzo', senza effetti reali, tralasciando la probabile incostituzionalità dell'ordine esecutivo con cui ha vietato l'ingresso ai rifugiati e ai cittadini di sette Paesi islamici; un ordine che è stato bocciato tre volte in tribunale, scatenando le critiche di Trump alla magistratura, che appare "politicizzata", e l'ironia dell'ex rivale Hillary Clinton, che su Twitter ha commentato la questione con un lapidario "3-0". Nel presentarsi come uomo d'azione, viene persino aiutato dai rivali politici e dalla stampa liberal, ipersensibili a tutto quello che accade di cui possa essere accusato Trump, per esempio per le recenti retate di immigrati irregolari, un'operazione 'di routine' che ha trovato spazio sui media di tutto il mondo come la dimostrazione di un radicale cambiamento che, nei fatti, non esiste.

Le dimissioni di Flynn, poi, non chiudono il caso sui rapporti tra Trump e Mosca, ben più ampio rispetto a quello del generale in pensione che ha mentito sulla sua conversazione con l'ambasciatore russo. Al contrario, sembra che, man mano che passano le ore, si aggiungano particolari e indiscrezioni che mettono a rischio il futuro dell'attuale amministrazione. L'ultima accusa, molto grave, l'ha formulata il New York Times, tra gli organi di stampa più duri nei confronti del successore di Barack Obama: secondo le fonti del quotidiano, diversi membri della campagna presidenziale di Trump avrebbero avuto ripetuti contatti con rappresentanti di spicco dell'intelligence russa nell'anno precedente alla vittoria del miliardario.

Il senatore repubblicano John McCain, tra i meno morbidi con il presidente, ha parlato ieri di "disfunzioni" nell'apparato della sicurezza nazionale e ha accusato la Casa Bianca di essere un posto dove "nessuno sa chi è in carica e nessuno sa chi imposta le politiche". Il generale Tony Thomas, a capo del Comando delle operazioni speciali, ha espresso preoccupazione per i problemi alla Casa Bianca durante una conferenza stampa: "Il nostro governo continua a essere in un incredibile trambusto. Spero che ne escano fuori presto perché siamo una nazione in guerra". Più tardi, ha specificato al New York Times che "come comandante, mi preoccupo che il nostro governo sia il più possibile stabile".

Kevin Madden, consigliere di Mitt Romney in entrambe le campagne presidenziali, ha dichiarato che gli elettori di Trump vogliono "il cambiamento, la rottura. Ma se il cambiamento comincia a sembrare confusione e la rottura si trasforma in disordine, si rischia di perdere la fiducia degli elettori".