Roma, 21 gen. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha riportato il busto di Winston Churchill nella Stanza ovale della Casa Bianca, rovesciando una delle scelte più controverse di arredamento del suo predecessore Barack Obama. La Stanza ovale è stata riarredata nel giro di qualche ora, tra l'uscita di Obama e l'arrivo di Trump e, come sempre, le scelte rispecchiano le priorità e gli interessi del nuovo presidente.

La rimozione del busto di Churchill era diventata fonte di grande indignazione da parte dei repubblicani durante la presidenza di Obama, accusato da di voltare la spalle alla storia e di insultare il principale alleato degli States. Circolavano voci che Obama l'avesse messo in un magazzino o intendesse restituirlo al governo di Londra, come metafora del cambiamento di vedute sulla politica globale. Nulla di vero: il busto era stato spostato di stanza, in un'ala della Casa Bianca non accessibile al pubblico.

Una spiegazione che non ha soddisfatto i critici, come l'attuale ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, che ha preso a esempio la presunta rimozione per spiegare perchè secondo lui Obama si è distanziato da Londra e non avrebbe dovuto lanciare avvertimenti contro la Brexit.

Trump durante la campagna elettorale aveva promesso al leader euroscettico e filo Brexit Nigel Farage che avrebbe rimesso il busto nell'ufficio dove il presidente Usa prende tute le sue decisioni più importanti e così é stato. Trump ha anche aggiunto un busto del presidente Theodore Roosevelt su uno scaffale e ha tolto il tappeto scelto da Obama per l'ufficio, su cui erano tessute le sue frasi preferite di figure storiche e lo ha sostituito con uno più semplice. Sono cambiati alcuni quadri alle pareti, mentre le tende dietro la scrivania del presidente, cremisi con Obama, ora sono dorate. Trump non ha foto di famiglia sulla scrivania, a differenza di Obama.