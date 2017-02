Trump a Poroshenko: lavoreremo con tutte le parti per pace Ucraina

Roma, 5 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ieri, durante una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino Petro Poroshenko, di voler lavorare con Kiev e Mosca per porre fine al conflitto tra l'esercito ucraino e i ribelli filo-russi in Ucraina. "Lavoreremo con l'Ucraina, la Russia e tutte le altre parti per contribuire a ripristinare la pace lungo il confine", ha riferito la Casa Bianca, citando le parole di Trump.

Da parte sua, Poroshenko ha fatto sapere che le "parti hanno espresso profonda preoccupazione per l'escalation di violenza e il deterioramento della situazione umanitaria". I due presidenti "sono a favore di una ripresa del dialogo a tutti i livelli con la nuova amministrazione degli Stati Uniti", ha reso noto il gabinetto del capo di Stato ucraino.

(fonte afp)