Trump a leader religiosi: preghiamo per ascolti tv Schwarzenegger

Washington, 2 feb. (askanews) - Donald Trump ha partecipato stamani all'annuale breakfast di preghiera nazionale Usa e ha chiesto ai leader religiosi riuniti davanti al nuovo presidente degli Stati uniti di pregare per gli ascolti televisivi di Arnold Schwarzenegger. Trump ha usato l'occasione della sua prima partecipazione all'evento per attaccare il suo successore alla conduzione del reality show "The Apprentice": "voglio solo pregare per Arnold, se possiamo, per quegli ascolti, ok?" ha detto Trump dal podio. Schwarzenegger ha preso la conduzione di del programma della Nbc dopo che Trump ha lasciato gli affari per la sua improbabile avventura politica. Il presidente resta produttore esecutivo dello show.

Non è la prima volta che Trump attacca la star di Terminator, ex governatore della California. Qualche settimana prima del suo insediamento come 45esimo presidente degli Stati Uniti, il miliardario aveva usato Twitter per schernire il suo successore sulla poltrona del capo di "The Apprentice". Con un paio di tweet mattinieri Trump aveva fatto pezzi l'attore prestato alla politica ridicolizzando i dati sugli spettatori della prima puntata della nuova stagione e autodefinendosi "una macchina da ascolti".

"Wow, sono arrivati gli ascolti e Arnold Schwarzenegger è stato "sommerso" (o distrutto) rispetto alla macchina da ascolti DJT. Ed è pure..." "una star del cinema e questa è la prima stagione rispetto alla 14esima. Paragoniamolo alla mia prima stagione. Chi se ne importa, ha sostenuto Kasich & Hillary" aveva scritto Trump. Schwarzenegger è tra le figure di primo piano nel partito repubblicano che si sono rifiutate di appoggiare Trump nella corsa alla Casa Bianca.

