Tillerson: Usa pronti a lavorare con Mosca, rispetti intesa Minsk

New York, 16 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti "sono pronti a lavorare con la Russia" nei casi in cui dovessero beneficiarne gli americani. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, a Bonn, in Germania, per il G20 con gli altri capi delle diplomazie mondiali.

Tillerson ha poi avvertito la Russia di "rispettare gli accordi di Minsk" con l'Ucraina. Dopo l'incontro con l'omologo Sergei Lavrov, il primo contatto faccia a faccia tra i due Paesi dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Tillerson ha dichiarato: "Ci aspettiamo che la Russia onori il suo impegno e lavori per ridurre le violenze in Ucraina".