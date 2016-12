Tifone Nock-Ten lascia le Filippine, 6 morti e 18 dispersi

Manila, 27 dic. (askanews) - Almeno 6 persone sono morte e altre 18 risultano scomparse dopo il passaggio del tifone Nock-Ten sull'arcipelago delle Filippine nel giorno di Natale e Santo Stefano. La tempesta, rara in questa stagione, ha seminato il caos al suo passaggio, ma ha risparmiato la capitale, Manila, contrariamente alle peggiori previsioni. Un traghetto è affondato nella provincia di Batangas, a sud di Manila, causando la morte di una persona e 18 dispersi, secondo la guardia costiera. Altre cinque persone sono morte a causa delel inondazioni o colpiti da oggetti sollevati dal vento, le cui raffiche hanno raggiunto i 235 km/orari.

Numerose province dell'arcipelago sono ancora senza elettricità. Oltre 430.000 persone sono state evacuate per precauzione e 330 voli interni e internazionali sono stati cancellati. Sotto Natale milioni di filippini, Paese a grandissima maggioranza cattolico, viaggiano all'interno del Paese o tornano dall'estero, per trascorrere le feste in famiglia.

Questi fenomeni meteorologici sono rari in questa stagione, generalmente colpiscono l'arcipelago tra giugno e ottobre. La tempesta, che adesso ha perso di violenza e intensità, è diretta verso la Cina meridionale. (fonte afp)