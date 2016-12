Thailandia, Safety Check di Facebook scatta su falso allarme bomba

Roma, 28 dic. (askanews) - Facebook ha provocato paura e rabbia tra gli utenti dei social media tailandesi, dopo che il suo servizio "Safety Check" - che consente di segnalare agli amici di essere sani dopo un disastro - si è innescato in seguito a un falso allarme bomba nel cuore di Bangkok.

Ieri notte il "Safety Check" si è generato sulla base di notizie esagerate, con il titolo "Esplosione a Bangkok". A giustificare la notizia, secondo Facebook, erano state "fonti multiple". La pagina non dava ulteriori dettagli sull'incidente, ma non era legato ad articoli su una bomba a Bangkok di agosto 2015, che uccise 20 persone.

Dopo che molti residenti si sono registrati come "salvi", l'allarme è stato disattivato circa un'ora dopo, alle 22 locali.

"Facebook ha diffuso una falsa notizia che ha distrutto l'immagine della Thailandia", ha scritto l'utente tailandese Prasi Silhanisong. "Siamo nelle vicinanze del Capodanno - ha aggiunto - e ora i turisti potrebbero non venire".

Il social network ha rapidamente difeso l'algoritmo, dicendo che l'allarme è stato attivato da notizie di piccole esplosioni - in realtà di petardi - provocate da un dimostrasnte vicino all'ufficio del governo. L'incidente non ha causato danni, feriti e, in realtà, neanche un particolare allarme.

"Il Safety Check" è stato attivato ieri in Thailandia in seguito a un'esplosione", ha detto un portavoce di Facebook, aggiungendo che una "terza parte degna di fiducia" aveva confermato l'incidente.

(Fonte Afp)